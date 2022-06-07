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Elazığ’da kadınların ürünleri sergilendi
Elazığ’ın Keban ilçesinde kadınların el emeği göz nuru ürünleri, düzenlenen sergide görücüye çıktı.
ELAZIĞ 07.06.2022, 14:32
Elazığ’ın Keban ilçesinde kadınların el emeği göz nuru ürünleri, düzenlenen sergide görücüye çıktı.
Keban ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yılsonu sergisi açıldı. Serginin açılışına, Kaymakam Hasan Akbulut, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, ilçe protokolü, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sergide yıl boyunca kursiyer kadınlar tarafından hazırlanan ürünler görücüye çıktı.