Elazığ’da kadına yönelik şiddetle mücadele etkinliği düzenlendi

Elazığ’da üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve Ebelik Öğrenci Topluluğu tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi poliklinik binası girişinde farkındalık oluşturmak amacı ile ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ etkinliği düzenledi. Etkinlikte kadının önemine değinildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Öğretim Üyesi Ayşe Nur Yılmaz, “Kadınlar şefkatin, merhametin vücut bulmuş halidir. Kadına Şiddetle Mücadele Günü etkinliği çerçevesinde Ebelik Bölümü ve Ebelik Öğrenci Topluluğu olarak etkinlik düzenledik. Kadınlara yönelik şiddet, dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe artıyor. Bizde farkındalık oluşturmak amacı ile bir etkinlik yaptık. Kadınların sağlıklı, sevgi ve huzur dolu bir dünyada yaşamalarını ve hiçbir zaman şiddetle karşılaşmamalarını temenni ediyoruz” dedi.