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Elazığ’da kaçak gümeler imha edildi, avlanan 2 şahsa ceza kesildi
Elazığ’da av koruma ve kontrol çalışması yapan ekipler kaçak olarak yapılan gümeleri belirleyip imha etti, avlanan 2 şahsa da cezai işlem uyguladı.
ELAZIĞ 12.02.2021, 09:52
Elazığ’da av koruma ve kontrol çalışması yapan ekipler kaçak olarak yapılan gümeleri belirleyip imha etti, avlanan 2 şahsa da cezai işlem uyguladı.Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sulak alanlarda av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada kaçak ve izin almadan yapılan 2 farklı noktadaki gümeler tespit edilip, imha edildi. Ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptığı uygulamalarda ise aykırı olarak avlanan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapılarak cezai işlem uygulandığı belirtildi.