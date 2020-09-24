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Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
ELAZIĞ’DA RUHSATSIZ KAÇAK AVLANIRKEN SUÇ ÜSTÜ YAKALANAN 1 ŞAHSA, 12 BİN 500 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ.
ELAZIĞ 24.09.2020, 10:11
Elazığ’da ruhsatsız kaçak avlanırken suç üstü yakalanan 1 şahsa, 12 bin 500 lira para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı Bot Timi, Keban Baraj Gölü’nde kaçak balık avı ile ilgili yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Keban ilçesinde barajda devriye atan tim, bin metrelik ağ ile balık tutmak isteyen C.K.’yı suçüstü yakaladı.
Yakalanan şahsın tekne ve kullandığı malzemelerle ilgili inceleme yapıldı. Yapılan incelemede şahsa ruhsatsız avlanma suçundan 5 bin TL , tekneye ruhsat no yazmamaktan 5 bin TL ve ağlara ruhsat no yazmamaktan 2 bin 500 TL olmak üzere toplamda 12 bin 500 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.
Ekiplerin bölgede çalışmasını sürdürdüğü aktarıldı.
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