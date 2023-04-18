Elazığ’da kaçak avlanma ile mücadele sürüyor

Elazığ’da Doğa Koruma ve Mili Parklar ekipleri, bölgede av koruma ve kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Mili Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından kaçak avcılara yönelik çalışmalar devam ediyor. Av koruma ve kontrol ekipleri, avlaklarda denetim yaparak, yaban hayatının takibi ve korunması amacıyla farklı noktaları fotokapanlar ile kontrol ediyor. Isıya, harekete duyarlı olan video ile fotoğraf çekme özelliği bulunan fotokapanlar sayesinde hayvanların doğal yaşamına ilişkin bilgiler elde edilirken, kaçak avcıların da tespiti yapılıyor.

Öte yandan denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.