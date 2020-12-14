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Elazığ’da kaçak avlanma ile mücadele
Elazığ’da kaçak avlanma ile ilgili yapılan çalışmada 1 şahıs yakalanıp hakkında yasal işlem yapıldı, belirli noktalara da foto kapan yerleştirildi.
ELAZIĞ 14.12.2020, 11:02
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Elazığ’da kaçak avlanma ile ilgili yapılan çalışmada 1 şahıs yakalanıp hakkında yasal işlem yapıldı, belirli noktalara da foto kapan yerleştirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı av koruma ve kontrol çalışmalarında 4915 sayılı kara avcılığı kanuna aykırı olarak avcılık yapan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahsa yasal işlem yapıldı.Öteyandan ekipler yaban keçilerinin yoğun olarak yaşadığı alanlarda kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla foto kapan yerleştirdi.
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