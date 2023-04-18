Elazığ’da kaçak avlandığı tespit edilen 100 kilo canlı balık ele geçirildi

Elazığ’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 3 bin metre ağ içerisinde 100 kilogram canlı balık ele geçirildi. Balıklar tekrar suya bırakıldı.

Elazığ’da 1 Nisan-30 Haziran tarihlerinde su ürünleri av yasağı nedeniyle Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaçak balık avcılığını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan denetimlerde Uzunova bölgesinde 3 bin metre ağ içerisinde 100 kilogram canlı balık ele geçirildi. Balıklar ağdan çıkartılarak ekipler tarafından tekrar suya bırakıldı.

Ekipler ağlara el koyarken, denetimlerin süreceği bildirildi.