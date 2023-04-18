Son Dakika
Elazığ’da kaçak avlandığı tespit edilen 100 kilo canlı balık ele geçirildi
ELAZIĞ'DA SU ÜRÜNLERİ AV YASAĞI NEDENİYLE ELAZIĞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ YAPTIĞI DENETİMLERDE 3 BİN METRE AĞ İÇERİSİNDE 100 KİLOGRAM CANLI BALIK YAKALADI. BALIKLAR TEKRAR SUYA BIRAKILDI.
ELAZIĞ 18.04.2023, 13:14
Elazığ’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 3 bin metre ağ içerisinde 100 kilogram canlı balık ele geçirildi. Balıklar tekrar suya bırakıldı.
Elazığ’da 1 Nisan-30 Haziran tarihlerinde su ürünleri av yasağı nedeniyle Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaçak balık avcılığını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan denetimlerde Uzunova bölgesinde 3 bin metre ağ içerisinde 100 kilogram canlı balık ele geçirildi. Balıklar ağdan çıkartılarak ekipler tarafından tekrar suya bırakıldı.
Ekipler ağlara el koyarken, denetimlerin süreceği bildirildi.