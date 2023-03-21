Elazığ’da jeotermal sera sahasının ilk etap çalışmaları tamamlandı

Elazığ Belediyesi tarafından yapımı devam eden jeotermal sera sahasının ilk etap çalışmaları tamamlandı.

Elazığ Belediyesi tarafından Cip Mesire Alanı içerisindeki Jeotermal Sera Sahası’nda yapımı devam eden ve yıllık 20 milyon yerli fide ata tohumu üretilmesi hedeflenen sera projesinin ilk etap çalışmaları tamamlandı.

Sera projesinin ilk etap çalışmalarını tamamladıklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Nisan ayı itibarıyla fide üretimine başlayacağız. 600 metrekare kullanım alanına sahip iki katlı idari bina ve torf deposu bitme aşamasında. 10 dönümlük kapalı alana sahip serada çelik konstrüksiyon, polikarbon kaplama, havalandırma sistemi, sineklik sistemi, ısı perdesi çalışmaları, yürüyüş yolları, drenaj sistemi ve naylonlama çalışmaları tamamlandı” dedi.

Proje ile her yıl ortalama 20 milyon ve üzeri yerli fide üretmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Şerifoğulları, “ Ürettiğimiz fidelerin dörtte birini vatandaşlara ücretsiz dağıtacağız. Ayrıca MTA ile yapılan 2. protokol çerçevesinde ise yaklaşık maliyeti 20 milyon TL olan 2. kuyu çalışmasında da sona yaklaştık. Bu kuyu da reenjeksiyon kuyusu olarak kullanılacak. Projenin devamı olan 2. etap çalışmalarına ise 2023 yılı içerisinde başlayacağız. 2. etapta da 30 bin metrekarelik yeni bir sera alanı daha oluşturacağız” diye konuştu.