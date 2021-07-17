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Elazığ’da jandarmadan yaralı tilkiye şefkat eli

Elazığ’da jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında gördükleri yaralı tilkiyi besledikten sonra hayvan hastanesine götürüp tedavi ettirdi.

ELAZIĞ 17.07.2021, 10:31
Elazığ’da jandarmadan yaralı tilkiye şefkat eli
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Elazığ’da jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında gördükleri yaralı tilkiyi besledikten sonra hayvan hastanesine götürüp tedavi ettirdi.

Elazığ’ın Ağın ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce devriye görevinde yaralı olarak bulunan tilki, ekiplerce su ve yiyecek verildikten sonra araçla hayvan hastanesine götürüldü. Jandarma ekiplerince yaralı tilkinin sağlığına kavuşması amacıyla yakından ilgilenilerek hayvan hastanesinde de yalnız bırakılmayarak tedavisine başlanıldı. Yaralı tilkinin, tedavi süreci tamamlandıktan sonra tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.
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