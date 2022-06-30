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Elazığ’da jandarma ekiplerinden vatandaşlara ‘Siber farkındalık’ eğitimi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde vatandaşlara ‘Siber farkındalık’ eğitimi verdi.

ELAZIĞ 30.06.2022, 14:11
Elazığ’da jandarma ekiplerinden vatandaşlara ‘Siber farkındalık’ eğitimi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde vatandaşlara ‘Siber farkındalık’ eğitimi verdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun bir şekilde ziyaret ettiği mekanlara giderek ‘Siber farkındalık’ eğitimi verip sokaklara broşür astı. Ekipler tarafından verilen eğitimde suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, için çalışmaların devam edeceği aktarıldı.

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