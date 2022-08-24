Elazığ’da İYİ Parti İlçe Binası’ndan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde İYİ Parti İlçe Binası’na girerek hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde hırsız girdi. Kapıyı ve camı kırarak içeri giren hırsız, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet monitör, 1 adet klavye, 1 adet mause ve 1 adet hoparlör çaldı. Sabah geldiğinde durumu fark eden partililer, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında şüphelinin L.K. (48) olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, çalınan malzemeler ile birlikte uyuşturucu madde içmek için kullanılan materyaller, 1 adet bali ve uyuşturucu madde olduğu düşünülen kağıda sarılı bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüphelinin, Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.