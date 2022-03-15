Elazığ’da ‘İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" paneli

Fırat Üniversitesi (FÜ) Edebiyat Öğrenci Topluluğu tarafından ‘İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’ konulu panel düzenlendi.

FÜ Bahaeddin Ögel Konferans Salonunda Edebiyat Öğrenci Topluluğu tarafından ‘İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’ konulu panel düzenlendi. Panele, FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulhalim Aydın, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahat Üstüner, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Panelin önemine değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Mehmet Akif Ersoy’un gerek meslek hayatı, şair yönü ve gerekse yazdığı eserlerle Türk milletinin kalbinde ayrı bir yer edindiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Nilüfer Er, Elanur Kaya, Şeyma Akyol ve Mert Bayram , İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy ile ilgili panele katılanlara çeşitli bilgiler sundu.