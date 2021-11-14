Elazığ’da İpek Yolu Gençlik Merkezi gönüllülerinden lavanta parkı

Elazığ’da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi tarafından 30 dönüm araziye 40 bin kök lavanta ekimi yapıldı.

Elazığ Valiliği İl Özel idaresi bünyesinde kurulan İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nde düzenlenen ’Tarımsal Ürünlerin Yetiştirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması’ projesi kapsamında toplam 200’ün üzerinde katılımcıya eğitim verildi. 4 gün boyunca eğitim alan gönüllüler, 30 dönümlük arazi üzerine 40 bin kök lavanta ekimi gerçekleştirdi. Elde edilecek olan lavantadan tıbbı aromatik yağ, hidrosol, ham maddelerden ise gıda ve kozmetik ürünleri elde edileceği ve üretilen bu ürünlerin tesis bünyesinde kullanılacağı bildirildi.

Lavanta ekiminin gönüllülerle yapıldığını belirten Merkez Koordinatörü Mehmet Şehmuz Çetinkaya, "Tarım eğitimine gelen gönüllü arkadaşlarla birlikte yaklaşık 30 dönüme yakın arazide lavanta dikimini gerçekleştiriyoruz. Bu dikimin öncesinde İpek Yolu bünyesinde 16 farklı temada verdiğimiz eğitimden birisi de tarım alanıyla alakalı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması eğitimi veriliyor. Biz bu eğitimleri verdikten sonra arkadaşlarımızla uygulamalı işlemler de gerçekleştirdik. Bu kapsamda yaklaşık 30 dönüm lavanta arazimize eğitime gelen gönüllü arkadaşları davet ettik. Arazimize arkadaşlarımızla birlikte lavantaları ekerek güzel bir faaliyet gerçekleşiyoruz. Yaklaşık 2 yılın sonunda arazimizde yetişen lavantalarla tesisimizin bünyesinde 256 yataklı konaklama mevcut, konaklana tesisimizin sabun, şampuan, dezenfektan gibi temizlik ürünlerini, aynı zamanda distilasyon sistemi ile lavanta uçucu yağını, lavanta hidrosolünü üretmiş olacağız. Ekonomik katma değerli ürünleri yine katılımcı arkadaşlarla üreterek hem onları bilgilendireceğiz hem de katma değer sağlamış olacağız" diye konuştu.

İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nde eğitim aldığını ifade eden Nisa Karatay, “Lavanta ekimine geldik. Gönüllü olarak bu projeye destek veriyoruz. Arkadaşlarla beraber ekime yardımcı oluyoruz. Bu projenin amacı burada Gençlik Çalışmaları Merkez ve konaklama yerleri var, buradaki lavanta distilasyonu makinesinde yağ, sabun, şampuan her türlü şey lavantadan çıkartılarak üretilecek. O yüzden çok sağlıklı, katkı maddesi olmayan şeyler olacak. Biz burada gönüllü olarak çalışıyoruz. Zaten daha öncesinde de eğitim aldığımız yer, bugün de destek amaçlı buradayız” dedi.