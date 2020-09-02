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Elazığ’da inşaatları hedef alan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
ELAZIĞ'DA JANDARMA EKİPLERİ, İNŞAAT ALANLARINDAN ÇATI KURŞUN ÇİNKOLARI ÇALAN 2 ŞÜPHELİYİ SUÇ ÜSTÜ YAKALADI.
ELAZIĞ 02.09.2020, 10:06
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Elazığ’da jandarma ekipleri, inşaat alanlarından çatı kurşun çinkoları çalan 2 şüpheliyi suç üstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, kentte, inşaat alanlarından çatı kurşun çinkoların çalındığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi çalışma yaptı. Timin yaptığı çalışmada, şüphelilerin M.A. (29) ile R.Ç.(21) olduğu belirlendi. Takibe alınan 2 şüpheli, tekrar aynı şekilde inşaattan kurşun çinkoları söküp götürürken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Şüphelilerden toplam da 40 kilogram kurşun çinko ele geçirildi.Ele geçirilen kurşun çinkolar inşaat sorumlusuna teslim edildi.
Öteyandan 2 şüpheli hakkında hırsızlık suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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