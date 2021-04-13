Elazığ’da ilk karaciğer radyoterapi uygulaması gerçekleştirildi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde “Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde” ilk karaciğer radyoterapi (ışın tedavisi) uygulaması yapıldı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde diğer organ radyoterapi işlemlerinin rutin olarak yapıldığı “Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde” ilk karaciğer radyoterapi uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan ilk uygulama ile karaciğer radyoterapi işleminin artık rutin tedavi işlemleri arasına girdiği belirtildi.Hastanenin Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Kuru tarafından tedavisi planlanan hepatoselüler karsinom tanılı Fethi Durğun’a (58) Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) uygulaması yapıldığı aktarıldı.

Şanlıurfa’dan gelen bir hastaya kliniklerinde ilk kez SBRT uygulaması yaptıklarını aktaran Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr.Ahmet Kuru,“İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer Transplantasyon ekibi öncülüğünde toplanan ve uluslararası katılımcıların yer aldığı Multidisipliner Karaciğer Tümör Konseyinde alınan karar doğrultusunda, hastamız Fethi Durğun’a kliniğimizde tedavi planlaması yapıldı. Hepatoselüler karsinom tanılı hastamıza yaptığımız tetkiklerin ardından 5 seans olarak SBRT tedavisini planladık. Hastamıza ilk seansını uygulayarak tedavi sürecini başlattık. Süreçte, hastamızın takiplerini yaparak tedavi programını planladığımız şekilde uygulamaya devam edeceğiz”dedi.

Yöntemin, çevredeki sağlıklı dokulara gönderilen dozu en alt düzeye indirmesi ve hedef alan içerisine maksimum doz gönderilmesine izin vermesinin tümörlerin lokal kontrollerini sağlamada mükemmel sonuçlar verdiğine değinen Uzm. Dr. Kuru, “Tedavisi tamamlanan hastalar yanıt değerlendirme sürecinde takibe alınmaktadırlar. Karaciğerdeki kanserlerin tedavisi için SBRT kullanılması ile ilgili tecrübeler oldukça artmıştır. Bu hem hepatasellüler kanser gibi primer kanserler hem de karaciğere sıçramış ikincil kanserler (metastazlar) için geçerlidir. Sonuçlar, tümörlerin lokal kontrollerini sağlamada mükemmeldir ve bu teknik ile tedavi edilen hastalarda uzun süreli sağ kalım sağlanabilmektedir”ifadelerini kullandı.