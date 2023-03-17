Elazığ’da ilaçlama çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ilaçlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ilaçlama çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, aşırı yağışların ardından oluşabilecek üvez sinek yoğunluğunun önüne geçmek için şehir genelinde bulunan güllerde ilaçlama çalışması yaptı.