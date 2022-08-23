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Elazığ’da ilaçlama çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediyesi, kent genelinde sivrisinek ve karasineklere yönelik larva ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

ELAZIĞ 23.08.2022, 12:08
Elazığ’da ilaçlama çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediyesi, kent genelinde sivrisinek ve karasineklere yönelik larva ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ Belediyesi tarafından kent genelinde ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekipler, dere ve bahçe alanlarında karasinek ve sivrisinek ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yaz ayı boyunca çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

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