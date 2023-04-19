Elazığ’da hububat alanlarında çalışmalar sürüyor

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hububat alanlarına süne zararlısına karşı çalışma yapıldı.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından özellikle ekmeklik buğdayda ana zararlı olan süne zararlısının yoğunluğunu tespit etmek amacıyla Yurtbaşı Yünlüce ve Sedeftepe köylerinde çalışma başlatıldı. Teknik ekipler tarafından yapılan çalışmalarda süne zararlısının yoğun olduğu alanlar tespit edilerek, çiftçiler bilgilendirildi. Tespit ve denetim çalışmalarının süreceği bildirildi.