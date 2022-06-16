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Elazığ’da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı

Elazığ’da bir iş yerinden çeşitli demir malzemeleri çalan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

ELAZIĞ 16.06.2022, 13:32
Elazığ’da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı

Elazığ’da bir iş yerinden çeşitli demir malzemeleri çalan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan bir iş yerinden çeşitli demir malzemelerinin çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin Y.E.G., H.M., U.K. ve M.K. olduğunu tespit etti. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

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