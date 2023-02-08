Elazığ’da hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Elazığ’da hırsızlık yapan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılabilmesi ve şüphelilerin yakalanması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 07.02.2023 tarihin farklı saatlerde iki ayrı adreste hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen H.İ.Z. (25), A.P. (22) ve İ.E. (24) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler,İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.