Elazığ’da hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da meydana gelen hırsızlık olayında jandarma ekipleri tarafından yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce Kuyulu Köyünde Aynur Altunbaş’a ait yazlık evde hırsızlık meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığınca olay şüphelilerinin yakalanabilmesi amacıyla Jandarma Dedektifleri (JASAT) görevlendirildi. JASAT tarafından yapılan araştırma ve soruşturma sonucu, şüphelilerin A.A., Y.K. ve H.S. oldukları tespit edildi. Şüpheliler, malzemeleri çaldıklarını ve C.E. Y. ’a sattıklarını itiraf etti. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 3 adet cep telefonu, 1 adet

televizyon ve 2 adet matkap ele geçirildi. Malzemeler sahiplerine teslim edilirken diğer çalınan malzemeleri bulma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler A.A., Y. K.ve H.S. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(CK-