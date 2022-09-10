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Elazığ’da hırsızlık şüphelisi yakalandı
Elazığ’da hırsızlık yapan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
ELAZIĞ 10.09.2022, 13:09
Elazığ’da hırsızlık yapan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri açıktan hırsızlık olayıyla ilgili yapılan incelemelerde hırsızlık olayı fail ya da faillerinin tespit ve yakalanmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, açıktan hırsızlık-mala zarar verme olayında şüpheli olduğu tespit edilen U.G. (36) yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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