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Elazığ’da hırsızlar gece camiye girdi

Elazığ’ın Bahçedere köyündeki camiye giren hırsızlar 2 klima ile birlikte elektrikli süpürge ve semaveri çaldı. Jandarma ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

ELAZIĞ 07.08.2022, 18:12
Elazığ’da hırsızlar gece camiye girdi

Elazığ’ın Bahçedere köyündeki camiye giren hırsızlar 2 klima ile birlikte elektrikli süpürge ve semaveri çaldı. Jandarma ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Maden ilçesine bağlı Bahçedere köyü Hz. Ömer Camii’nde meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, cuma günü gece saatlerinde camiye giren hırsızlar, 2 adet klima, bir adet elektrik süpürge ve elektrikli semaveri çaldı. Sabah namazında camiye gelen ve duruma fark eden imam, jandarmaya bilgi verdi. Olay yerine gelen ve inceleme yapan jandarma ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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