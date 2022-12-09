Elazığ’da hentbol müsabakaları sona erdi

Elazığ’da 100 sporcunun katılımıyla geçekleşen okullar arası Hentbol Ligi müsabakaları sona erdi.

Elazığ’da 4 takımın ve toplamda 100 sporcunun katıldığı okullar arası yapılan Hentbol Ligi müsabakaları, sona erdi. Kızlarda birinci Bilim Teknik İnovasyon Koleji olurken, erkelerde ise Kaya Karakaya Spor Lisesi oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Hentbol Ligi müsabakasında sporcularımız ciddi bir emek harcayarak mücadele etti. Sporcularımızı ve teknik ekibi yürekten tebrik ediyor grup müsabakalarında başarılar diliyoruz” denildi.