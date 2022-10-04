Elazığ’da Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri

Elazığ’da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde etkinlik düzenlendi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte özel öğrencilere mama ve hayvanları koruma belgesi hediye edildi. Sinevizyon gösterimlerinin yapıldığı etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları koreografiyi sergiledi.

Hayvanların önemine değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, “Dünya yaşamıyla beraber başlayan hayatın varlığında insanlar ve diğer canlılar hep süre gelmiştir. Biz bu canlılarla kimi zaman bir arkadaş gibi kimi zamanda dertlerimizi paylaşan bir dost gibi olduk. Bizim bazen koruyucumuz oldular kimi zaman da bizi taşıdılar. Hep bunlarla haşır neşir olduk. İnsanoğlu bu yaşam sürecinde bu tür canlılardan faydalanmanın yollarını aradı. Bunların kendilerine katmış olduğu bu kolaylıkları gördüler. İnsanlarda bilincin oluşturulması adına hayvanların korunmasıyla ilgili bugünü kutluyoruz. Burada önemli olan, çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamaktır” dedi.