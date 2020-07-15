Elazığ’da hasat devam ediyor, biçerdöverlerde denetleniyor

Elazığ genelinde olduğu gibi Palu ilçesinde de devam eden hasat nedeniyle, biçerdöverler kontrol edildi. Bölge genelinde verimin bu yıl arttığı aktarıldı.

Palu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 bin dekar alanda yapılan hasatta çalışan biçerdöverler kontrol edildi, hasat verimi incelendi. Yapılan incelemelerde bu yıl verimin Mayıs ayındaki yağmur sayesinde arttığı belirtildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İlçe Müdürü Engin Özen, "Her yıl olduğu gibi bu yılda hasat dönemi nedeniyle kırsal alanda yapılmakta olan biçerdöver çalışmalarını yerinde inceledik, araçların ve sahiplerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ettik. Yapılan hasatlarda tane kaybı olup olmadığını yerinde gördük" dedi.

Bu yıl ilçe genelinde çiftçiler tarafından yaklaşık 28 bin dekar alana arpa ve buğday ekildiğini aktaran Özen,Mayıs ayının yağışlı geçmesi nedeniyle iyi bir hasat mevsimi geçirdiklerini kaydetti.