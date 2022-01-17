Elazığ’da hafızlığı muhafaza hizmet içi eğitim kursu

Elazığ İl Müftülüğü tarafından 6 ay süreli açılan Talim ve Tashih-İ Huruf hafızlığı muhafaza kursunun birinci etabı tamamlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca din hizmetleri sınıfında imam hatip müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi hafız personelin Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun ezbere okuyabilmelerini sağlamak, din hizmetlerinde büyük bir öneme sahip olan hafızlıklarını pekiştirmek, aşır okuma tavırlarını geliştirmek amacıyla, 6 ve 24 hafta süreli hafızlığı muhafaza hizmet içi eğitim kursu Elazığ’da düzenlendi. Kursa katılan görevlilerin 6 ay boyunca emek vererek eğitimi tamamladıklarını ifade eden İl Müftüsü Selami Aydın, “Tashih-i Huruf, Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun bir şekilde okumak demektir. 1. dönem Tashih-i Huruf kursuna katılan bütün görevlilerimiz, büyük bir gayretle 6 ay gibi bir sürede, gece gündüz emek vermek suretiyle eğitimlerini tamamladılar. Bundan sonraki görevlerini en iyi şekilde yapacaklarını ümit ediyorum. Bu kursiyerlerimizin yetişmesinde emeği geçen bütün hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Kursiyerler adına söz alan İmam Hatip Mehmet Kaya ise “Camii hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için Kuran-ı Kerim, ilmihal, hitabet, Kur’an-ı Kerim meali ve musiki alanlarında uzman olan hocalarımızdan bu dersleri aldık. Hiçbir hocamız bizlerden emeğini esirgemedi, huzurlarınızda hepsine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kursiyerlere verilen başarı belgesinin ardından günün anısına fotoğraf çekildi.