Elazığ’da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Elazığ’da hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelene kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya Karayolu 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 TD 349 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.