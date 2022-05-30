Elazığ’da hac seminerleri başladı

Elazığ’da hacı adaylarına yönelik 4 gün sürecek seminer başladı.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından 2022 yılı hacı adaylarına yönelik Hac Eğitim Semineri başladı. Seminere hacı adayları, kafile başkanları, din görevlileri ve ekip personelleri katıldı. Edibe Can Konferans Salonunda verilen seminerin 4 gün boyunca süreceği bildirildi.

Seminer hakkında bilgi veren İl Müftüsü Selami Aydın "İslam’ın beş şartından birisi olan hac farizasını yerine getirebilmeniz için Diyanet İşleri Başkanlığımız koordinesinde kafile başkanlarımız, din görevlilerimiz, ekip personellerimiz başta olmak üzere tüm görevlilerimiz gece gündüz demeden çalışmalarına devam etmektedir. Hac Eğitim Seminerlerimiz 4 gün boyunca devam edecektir. Seminerlerimize muhakkak katılalım. Hac yolculuğuna çıkmadan evvel ibadetin en güzel şekilde yapılması için farklı konularda görevli arkadaşlar seminerler verecektir. Hac ibadetinin provasını burada anlatacaklar. Burada gerçekleştirdiğimiz seminerlerin faydasını inşallah hac yolculuğu esnasında daha iyi anlayacaksınız. Hac imkanı olan her Müslümanın belirli bir zaman içinde, belirli mekanları ziyaret ederek, bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadettir. Dilleri, kültürleri, renkleri, ırkları, ülkeleri farklı ancak hedefleri, duyguları ve gayeleri aynı milyonlarca Müslümanın ilahi aşk içerisinde bir araya gelmesi ve birlikte Allah’a yönelmesidir ”dedi