Elazığ’da Görünmezi Görünür Kılmak Projesi çalıştayı açılış toplantısı yapıldı

Elazığ’da ’Sivil Toplum Diyalogu VI’ kapsamında Merkezi Finans ve İhale Biriminin desteğiyle yürütülen ’Görünmezi Görünür Kılmak’ Projesi çalıştayı açılış toplantısı yapıldı.

1 Nisan’da Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği ve Portekiz’deki Associaçao de Paralisia Cerebral de Coimbra ortaklığıyla Sivil Toplum Diyalogu VI programı kapsamında hibe desteği alan ve 15 ay sürmesi planlanan ’Görünmezi Görünür Kılmak’ Projesi paydaş çalıştayı açılış toplantısı yapıldı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 45 katılımcının katıldığı ve 4 gün sürecek olan çalıştayda Türkiye ve Avrupa’da zihinsel engelli bireylerin toplumda görünürlüğünü arttırmayı ve zihinsel engellilerle çalışan sivil toplum örgütleri arasında dayanışma ağı oluşturulmasını için çalışmalar yürütülecek.

Proje hakkında bilgi veren Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği Başkanı Çiçek Tutuş, “Kültürhane Kitap Kafe Projemiz başarılı olunca 2. dönemde destek aldık ve içeriğini daha da geliştirdik. Programın içeriğini geliştirdik. Normalde proje süreleri 1 yıl olmasına rağmen biz 5 yıldır bu projeyi kendi imkanlarımızla devam etmekteyiz. Bu projeler kapsamında işinin uzmanı insanları davet edip yaşadığımız sorunları ile ilgili ortak bir çalışma ağı kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Engelliler adına ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, “STK’lar ile birlikte bugüne kadar birçok ortak projede yer aldık. Bundan sonrada engelli kardeşlerimize yönelik faydalı bulduğumuz tüm projelere destek vereceğimizi belirtmek istiyorum. İlimizde yaklaşık 5 bin engelli kardeşimize aylık 2 bin 354 lira evde bakım ücreti ödemekteyiz bunun yanında yaklaşık 600 engelli kardeşimize yatılı hizmet sunmaktayız. İnşallah Sivrice ilçemizde büyük bir Engelsiz Yaşam Merkezi örnek bir çalışmayı hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına ülke genelinde çeşitli hizmet modelleri geliştirdiklerini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Önal İnaltekin, "Bütünleşik sosyal hizmet modeline geçmiş bulunuyoruz. Burada birince derecede engelli kardeşlerimizin ailesi yanında bakımları bizim için en önemli konudur. Misafir bakım yani bu ailenin herhangi bir tatile ya da sağlık nedeniyle engellisine bakamayacağı zaman geçici süreyle engelli kardeşimizi alıp tüm masrafları devlet tarafından karşılanması kaydıyla o engelli kardeşimize bir kurumda 24 saat 45 güne kadar hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.

Elazığ’da bir otelde yapılan açılış toplantısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Önal İnaltekin, Elazığ Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği Başkanı Çiçek Tutuş, Portekiz’de hizmet veren Associaçao de Paralisia Cerebral de Coimbra Derneği üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim İl Müdürlükleri personeli ile özel özel eğitim kurumlarının yöneticileri katıldı.