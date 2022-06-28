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Elazığ’da görev yapan personele sağlık taraması

Elazığ İl Özel İdaresinde tehlikeli sınıfta görev yapan personelin periyodik sağlık taraması yapıldı.

ELAZIĞ 28.06.2022, 14:00
Elazığ’da görev yapan personele sağlık taraması

Elazığ İl Özel İdaresinde tehlikeli sınıfta görev yapan personelin periyodik sağlık taraması yapıldı.

Elazığ İl Özel İdaresi, personelin sağlıklı bir şekilde ve sağlıklı koşullarda hizmet vermesi için sağlık taraması gerçekleştirdi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun belirttiği şekilde tehlikeli sınıflarda görev yapan tüm personel sağlık ekipleri tarafından periyodik sağlık taramasından geçirildi.

Göz muayenesi, EKG, kan testi, akciğer ve solunum fonksiyon ve işitme testi yapıldıktan sonra testlerin kurum hekimi tarafından yeniden değerlendirileceği bildirildi.

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