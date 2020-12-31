Elazığ’da geri dönüşümü sağlayan "O Atık" projesi

Elazığ’da bir okulda "Sıfır Atık" projesi kapsamında hazırlanan "O Atık" projesinin ilk adımı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Sıfır Atık” projesi kapsamında ilk Kompost Geri Dönüşüm Tesisi Elazığ Valiliği Hizmet Binası bahçesinde kurulmuştu. Şimdide Cemil Meriç Fen Lisesi’nde ‘O Atık’ projesinin ilk adımı gerçekleşti. Proje kapsamında okulda bir kompost alanı, okul bahçesinde geri dönüşüm deposu ve okul koridorlarında ayrı ayrı oluşturmuş geri dönüşüm kutuları konularak start verildi.

Projenin temel amacının atıkların değerlendirilerek hem ekonomik katkı sağlamak hem de geri dönüşüm bilinci arttırmak olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde ülkemiz genelinde başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’ seferberliği Valimiz Erkaya Yırık tarafından bölgemizde ve ilimizde ilk olarak kurulan kompost geri dönüşüm tesisi ile başlatılmıştı. Projenin temel amacı atıkları değerlendirerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak, toplumda geri dönüşüm bilinci uyandırmak, müsrifliğin önüne geçmektir. Eğitim camiası olarak bizlerde projenin yaygınlaştırılması noktasında başta okullarımız olmak üzere bağlı diğer tüm kurumlarımız da uygulanması noktasında yoğun gayret içerisindeyiz” dedi.

Bu kapsamda ilk adımı attıklarını belirten Gürtürk, “İlk olarak Cemil Meriç Fen Lise’miz bu zor süreçte gerekli çalışmaları yaparak ‘O Atık’ projesinin ilk adımını gerçekleştirmiş oldu. Okulda bir kompost alanı, okul bahçesinde geri dönüşüm deposu ve okul koridorlarında ayrı ayrı oluşturmuş olduğu geri dönüşüm kutularıyla projenin startını vermiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden almış olduğu yeterlilik belgesi ile de bunu tescillettirmiştir"diye konuştu.