Elazığ’da genç çiftçilere sertifikaları verildi

İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan genç çiftçilere sertifikaları verildi.

İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi tarafından ’TRB1 Bölgesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınmada Kadın ve Gençlik Katılımı’ projesi çerçevesinde ‘Genç Çiftçi Sertifika’ töreni düzenlendi. Törene, Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Murat Okubay ile eğitim alan genç çiftçiler katıldı. 36 katılımcıya sertifikaları Vali Toraman ve Belediye Başkanı Şerifoğulları tarafından verildi.

Eğitimin ardından yetiştirilen 3 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesinin çiftçilere ücretsiz bir şekilde verileceği bildirildi.