Elazığ’da ’Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes’ etkinliğinde 23 bin fidan toprakla buluştu

Elazığ’da 8. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü kapsamında ‘Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes’ etkinliği altında Fırat Üniversitesi Harput yerleşkesinde 23 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Elazığ’da 8. Orman Bölge Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü dolayısıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Harput yerleşkesinde bulunan araziye il protokolü, vatandaşlar, polis, jandarma ve öğrenciler katılarak 23 bin adet fidanı toprakla buluşturdu. Öte yandan fidan etkinliğinde Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Özel Harekat Polis memuru Cihat Şahin anısına Özel Harekat ekipleri tarafından ağaç dikilirken, şehidin çocuklarına Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman tarafından hediye verildi. Ayrıca, belli bir alanda Şehit Şahin’in anısına alan oluşturulurken, babasının gören oğlu ise babasının fotoğrafına yönelip eliyle dokunması ise duygulandırdı.

Vali Dr. Ömer Toraman, “Türkiye, dünya çapında özellikle son 20 yıllık periyotta orman varlığını arttıran nadir ülkelerden bir tanesidir. Sanırım 3 ya da 4 ülkeden bir tanesiyiz. Bunda şüphesiz cumhurbaşkanımızın ağaçlandırmaya, yeşilin muhafazasına vermiş olduğu önemin büyük bir payı bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımızın talimatları ve direktifleri doğrultusunda Orman Genel Müdürlüğü her yıl katlanan, büyüyen bir kapasite ile gücünü arttırarak bu ağaçlandırma faaliyetlerinde bir hayli yol almış bulunuyor. Bu faaliyetleri de bütün dünyada örnek teşkil edecek noktaya erişmiş bulunuyor. İçinde bulunduğumuz alan, bir kampüs alanı. Üniversitelerimiz de kampüslerinin yeşil bir kampüs olması için çok gayret sarf ediyorlar. Esasen bizim Fırat Üniversite’mizin merkez kampüsü yeşilliğiyle iftihar edilecek bir kampüs alanına sahip. İnşallah, gelecekte burası da merkez kampüsü gibi yeşil bir kampüs hüviyetine kavuşacak. Dolayısıyla inşallah bu ve benzeri etkinliklerle orman varlığımızı arttırır, en önemlisi de gençlerimizin, çocuklarımızın tabiatı korumanın, doğanın dengesinin farkına varmalarına vesile oluruz” dedi.