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Elazığ’da geçtiğimiz ay 933 konut satıldı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU'NUN VERİLERİNE GÖRE GEÇTİĞİMİZ AY ELAZIĞ'DA 933 KONUT SATIŞI YAPILDI, KOMŞU İLLERDEN BİNGÖL'DE 273 TUNCELİ'DE İSE 96 KONUT ALICI BULDU.
ELAZIĞ 15.10.2020, 12:22
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre geçtiğimiz ay Elazığ’da 933 konut satışı yapıldı, komşu illerden Bingöl’de 273 Tunceli’de ise 96 konut alıcı buldu.
Ülke genelinde konut satışları geçtiğimiz yılın Eylül ayına göre yüzde 6.9 azalarak 136 bin 744 konut satıldı. TÜİK verilerine göre Elazığ’da da konut satışları bir önceki yılın aynı Eylül ayına göre düştü. 2020 Eylül ayında 933 konutun alıca bulduğu Elazığ’da 2019’un aynı ayında ise bin 195 konut satılmıştı.
Öteyandan Bingöl’de geçtiğimiz ay 273, Tunceli’de ise 96 konut alıcı buldu.
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