Elazığ’da geçici barınma merkezi kapatıldı

Elazığ’da 24 Ocak depreminden sonra depremzedelerin hizmetine sunulan Doğukent Geçici Barınma Merkezi kapatıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “24 Ocak depreminden sonra depremzedelerin hizmetine sunulan, deprem konutlarının hak sahiplerine teslimiyle beraber kademeli olarak boşalan Doğukent Geçici Barınma Merkezi, 05.07.2022 tarihinde kapatılmış olup, konteynerlerin ihtiyaç duyulan yerlere sevk işlemleri tamamlanmak üzeredir” denildi.