Elazığ’da futbol müsabakaları sona erdi

Elazığ’da 54 sporcunun katıldığı okul sporları yıldızlar futbol müsabakaları tamamlandı.

Elazığ’da 9 Aralıkta gerçekleştirilen okul sporları yıldızlar futbol müsabakaları sona erdi. 3 takım 54 sporcunun yer aldığı müsabakalarda erkeklerde 1. Özel Bahçeşehir Okulları, 2. Aziz Gül Ortaokulu oldu. Kızlarda ise 1. Altınçevre Ortaokulu oldu.