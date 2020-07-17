Elazığ’da "Fırat Farkında" kan bağışı etkinliği

Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) öğrenci topluluklarının girişimiyle ‘Fırat Farkında’ başlığı adı altında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

FÜ öğrenim gören öğrencilerden oluşan üç topluluk, Türk Kızılayı Elazığ Şubesi iş birliğinde kan bağışı etkinliği düzenlendi. Veteriner Fakültesi giriş katında kurulan kan bağışı stantlarında ilk olarak kan bağışı formları doldurularak, bağışçıların kan testi ve tansiyon ölçümü yapıldı. İşlemleri tamamlanan bağışçılar, kan bağışında bulundu. Pandemi sürecinde kan bankalarında oluşan kan ihtiyacının giderilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğin gün boyunca devam edeceği bildirildi.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, “Fırat Üniversitesi olarak ‘Fırat Farkında’ başlığıyla kan bağışı kampanyası başlattık. Tüm vatandaşlarımızı, bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Veteriner Fakültemizde şuanda kan toplama yapıyoruz. Kan bağışı, insan sağlığını kurtaran bir bağıştır. O yüzden özellikle deprem atlatmış bir il olarak bunun farkındayız. Öğrencilerimizin hepsini kutluyorum” dedi.

Düzenledikleri etkinlik ile farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden FÜHAT Derneği Başkanı Beyza Berfin Şener ise “Bugün üç farklı topluluğun organizasyonuyla beraber ‘Fırat Farkında’ başlığı adı altında güzel bir kan bağışı etkinliği gerçekleştiriyoruz. Pandemi sürecinden dolayı kan stoklarında ciddi bir azalma ve ihtiyaç vardı. Bunu karşılamak için de üniversitemizin üç aktif topluluğu FÜHAT, FİMÜ ve İEEE Fırat ile güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Yolu düşen bütün vatandaşlarımızı, Elazığ’daki öğrenci arkadaşlarımızı ve akademik personeli Veteriner Fakültesi’ne bekliyoruz” şeklinde konuştu.