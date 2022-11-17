Elazığ’da ‘Felsefe ve Din Bilimleri’ sempozyumu

Fırat Üniversitesi’nde (FÜ), Felsefe ve Din Bilimleri Sempozyumu düzenlendi.

FÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü tarafından Felsefe ve Din Bilimleri Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu düzenlendi. FÜ Kongre Merkezi Mimar Sinan Salonunda düzenlenen sempozyuma, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Erdoğan, çeşitli üniversitelerden ilahiyat fakültesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, “FÜ İlahiyat Fakültesi 30 yıllık köklü bir fakültedir. İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen sempozyumunun daha da gelişerek uluslararası düzeye gelmesini temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından sempozyum oturumları düzenlendi.