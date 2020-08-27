Elazığ’da fabrikadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
ELAZIĞ'DA KULLANILMAYAN BİR FABRİKADAN ÇEŞİTLİ EŞYALAR ÇALAN 2 ŞÜPHELİ JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
Elazığ’da kullanılmayan bir fabrikadan çeşitli eşyalar çalan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 6 gün önce OSB’de kullanılmayan eski bir sünger fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın kapısını kıran şüpheliler içeriden elektrik ile telefon tesisatı kabloları, çamaşır ve bulaşık makinelerini çaldı. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine durum İl Jandarma Komutanlığı’na bildirildi. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma suç araştırma timi, şüpheliler M.F.G ve M.Y’yi tespit etti. İki şüphelide düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmada nitelikli hırsızlık suçundan ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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