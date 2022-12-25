Elazığ’da evcil hayvanların çip ve pasaportlama çalışmaları sürüyor

Elazığ’da evcil hayvanların çip ve pasaportlama uygulaması devam ediyor.

Elazığda, ‘Kedi,Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’ gereğince Ağın ilçesinde ev hayvanlarını kayıt alına alma çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalarda Ağın Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından sahipli ev hayvanlarına çip takılarak pasaportlanması yapıldı.