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Elazığ’da ev yangını

Elazığ’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

ELAZIĞ 31.05.2021, 11:22
Elazığ’da ev yangını

Elazığ’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabaha karşı merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Kaya Sokak’ta bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı evin 2’nci katında yangın çıktı. Yangını, fark eden ev sahibi, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmayan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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