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Elazığ’da Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında sona gelindi
Elazığ Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için planlanan Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında sona gelindi.
ELAZIĞ 28.10.2021, 11:14
Elazığ Belediyesi tarafından engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için planlanan Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında sona gelindi.
Elazığ Belediyesi tarafından sosyal donatı alanları ve eğitim aktiviteleriyle engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yaşam standartlarını yükseltecek Engelsiz Yaşam Merkezinin inşa çalışmalarında sona gelindi. Engelsiz Yaşam Merkezinin kısa sürede açılarak vatandaşların hizmetine sunulacağı öğrenildi.