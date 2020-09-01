Son Dakika
Elazığ’da engellilere özel ev temizliği hizmeti
ELAZIĞ BELEDİYESİ, YAŞLI, ENGELLİ VE İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTELERİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK BAŞLATTIĞI ‘EVDE TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETİ’ UYGULAMASINI SÜRDÜRÜYOR. EKİPLER BELİRLENEN PROGRAM DAHİLİNDE ELDİVEN, MASKE VE GALOŞLARLA GEREKEN TEDBİRİ ALARAK VATANDAŞLARIN EVLERİNDE DETAYLI TEMİZLİK YAPIYOR.
ELAZIĞ 01.09.2020, 15:39
2
Elazığ’da belediyeye bağlı ekipler tarafından engelli bir vatandaşın evi temizlendi.
Belediye tarafından yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik başlatılan "Evde Temizlik ve Bakım Hizmeti" uygulamasının sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda ekiplerin gelen talep üzerine merkeze bağlı Hilalkent Mahallesi’nde ikamet eden engelli bir kişinin evini kapsamlı bir şekilde temizledi. Yapılan temizlik çalışmaları kapsamında yerleri ve halıların süpürüldüğü, cam, kapı ve çerçevelerin silinerek temizlendiği, mutfak, tuvalet, banyo ve balkonlarının ise yıkanarak steril bir hale getirildiği kaydedildi.
Uzun süredir devam eden uygulama kapsamında gelen her türlü talep değerlendirildiği aktarıldı.
30°
açık
Namaz Vakti 01 Eylül 2020
|İmsak
|04:54
|Güneş
|06:24
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:49
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25