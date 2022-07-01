Elazığ’da engelli 2 gencin polislik hayali gerçek oldu

Elazığ’da engelli 2 gencin polislik hayali, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçeğe dönüştürüldü.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, polis hayranı olduklarını dile getiren iki engelli gence ulaşıldı. Polis kıyafetleri giydirilen gençler ekiplerle bir gün geçirdi. Polis motosikletine binip ellerine telsiz alan gençler, İl Emniyet Müdürlüğünü gezerek birimleri hakkında bilgi sahibi oldu. Polislik hayali gerçeğe dönüşen engelli gençlerin mutluluğu gözlerine yansıdı.