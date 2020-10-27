Elazığ’da ‘En İyi Narkotik Polisi, Anne’ projesi eğitimleri başladı
ELAZIĞ’DA KADINLARA YÖNELİK ‘EN İYİ NARKOTİK POLİSİ, ANNE’ PROJESİ KAPSAMINDA SEMİNER VERİLDİ.Q
Elazığ’da ‘En iyi narkotik polisi, anne’ projesi kapsamında seminer verilmeye başlandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından çocuklar ve gençlerin bağımlılık yapıcı madde kullanımını engellemek ve önlemek amacıyla başlatılan ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi Elazığ’da da hayata geçirildi. Bu proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesine bağlı ekipler, kadınlara yönelik seminer düzenledi. Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen seminerde alanında uzman polisler tarafından, katılımcılara sinevizyon gösterimi destekli uyuşturucu çeşitleri, belirtileri ve buna karşın alınacak önlemler hakkında bilgiler verildi. Yaklaşık 30 kadının katılım gösterdiği seminer, soru cevap kısmı ile sona erdi.
Öte yandan Toplum Destekli Polis Ekipleri tarafından katılımcılara kadına şiddeti önleme konularında yapmaları gerekenlerde aktarıldı.
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