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Elazığ’da ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi

Elazığ’da jandarma ekipleri, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında seminer verdi.

ELAZIĞ 07.07.2021, 17:01
Elazığ’da ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi

Elazığ’da jandarma ekipleri, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında seminer verdi.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamdan jandarma ekiplerince Kovancılar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 75 kursiyer anneye, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, tedavi yöntemleri, Yeşilay Danışma Merkezi, Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması’nın kullanımı hakkında seminer verildi.

Seminer sonrasında katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
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