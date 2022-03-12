Elazığ’da Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Elazığ’da Eğitim Bir-Sen 1 No’lu Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Elazığ’da bir düğün salonunda Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Elazığ 1 No’lu Şube tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Semra Özdemir’in açılış konuşmasıyla devam etti.

Açılış konuşmalarını yapan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Semra Özdemir, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla bağımsızlık mücadelesi veren ve kendilerinin bu topraklar üzerinde özgürce yaşamaları için bedel ödeyenleri bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Terörün karşısında meydanlarda dimdik durarak haykırdıklarını ve haykırmaya da devam edeceklerini belirten Özdemir, ’’Evlat acısıyla yanan Diyarbakır annelerinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun bir mağdur ve mazlum varsa yardımına koştuk, sesi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Şiddetin dini, dili, ırkı olmaz. Kime ve neye yapılırsa yapılsın meşru değildir. Çünkü şiddet cinsiyet değil şahsiyet meselesidir. Kadınların şiddetle aynı cümlede kullanılması bizleri incittiği halde kadınla birlikte anılan bir eyleme dönüşmüştür. Hayatın her alanında kamu çalışanları olarak bizler de mağdur kaldığımız şiddet virüsüne karşı gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve bu konuda mücadeleye devam edeceğimizi, takipçisi olacağımızı bir kez daha buradan belirtmek istiyoruz. Hayatın özverisi olan biz kadınlar emek sermayeden büyüktür diyoruz. Emeğin hakkını arama mücadelesinde 120 kadının yanarak öldüğü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü aslında bu sivil farkındalık anti-cinsiyetçilik ve ayrımcılıkla mücadele günüdür. Bugün biz de emekten hakkımızı, refahtan payımızı istediğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bir kadının sevilmesi değer görmesi başarması için bir erkeğin rakip olmasına gerek var mı, değerinin erkeğin yapabildiklerini yapabilmekle ölçülmesine, feministlik mi yoksa her başarılı erkeğin arkasındaki bir kadın olmak mı, hayır, bizler bu ülkede kadınıyla, erkeğiyle yan yana, omuz omuza, birleşerek, büyüyerek, güçlenerek aydınlık yarınları inşa eden insanlar olmak istiyoruz” dedi.

Program, müzik dinletisinin ardından sona erdi.