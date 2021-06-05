Elazığ’da Dünya Çevre Günü etkinliği

Elazığ’da ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Elazığ Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Aşağı Demirtaş konteyner kentte düzenlenen etkinlikte çocuklara, broşür, maske, kolonya, tohumlu kalem ve top hediye edildi. Hediyeler ile mutlu edilen çocuklara aynı zamanda çevrenin ve doğanın önemi anlatıldı.

Sıfır Atık Projesi’ne 642 kurumun dahil edildiğini belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu,”1970’li yıllarında başlarında çevre kirliliği ile ilgili sıkıntılar olduğu zaman 1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 5 Haziran Dünya Çevre günü olarak ilan edilmiştir. Türkiye’de de 5 Haziran Dünya Çevre Günü her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanmaktadır. Bakanlığımız çevre ile ilgili son yıllar da bir çok projeye öncülük etmiştir.Cumhurbaşkanımızın eşinin himayelerinde Sıfır Atık Projesi yürürlüktedir. İlimiz de de 642 kurum Sıfır Atık Projesine dahil edilmiştir. Bugün konteyner kentte çocuklarımıza çevre ile ilgili broşür, top, kolonya ve maske dağıtıldı” dedi.

Dünya Çevre Günü kapsamında etkinliklerin devam edeceğini aktaran Belediye Çevre Koruma Kontrol Müdürü Zuhal Ekmen ise “Bu hafta, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Elazığ Belediyesi il genelinde etkinliklere devam edecek. Standlar kurularak ve okullara gidilerek etkinliklerimiz sürecek. Şuan konteyner kentte çantalarımız, tohumlu kalemlerimiz, maske ve toplarımızı dağıtarak etkinlik yaptık”diye konuştu.