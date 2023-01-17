Elazığ’da diksiyon ve güzel konuşma kursları sürüyor

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM) bünyesinde farklı dallarda açılan kurslarla, vatandaşların gelişimlerine ve geleceklerine katkı sağlanmaya devam ediliyor.

Türkçe’nin doğru, güzel ve etkili kullanımını sağlayarak, katılımcıların kültürel gelişimlerine destek olmak amacıyla EBEGEM bünyesinde açılan Diksiyon ve Güzel Konuşma Teknikleri Kursunda eğitimler devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen 40 saatlik kursa katılan kursiyerler, güzel ve etkili konuşma teknikleri hakkında bilgi sahibi olurken, sosyal yaşamda da kendilerini en doğru ve etkili bir biçimde ifade edebilme fırsatı yakalıyor.